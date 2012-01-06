〔中国经济〕去年全年FDI约1,150亿美元,12月单月料继续同比回落--报载

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月6日电---中国日报周五报导援引商务部数据指出,2011年全年中国外商直接投资(FDI)约为1,150亿美元,较2010年增长9%.
这暗示着,12月单月FDI料将连续第二个月同比回落.
商务部此前数据显示,今年前11个月全国实际使用外资金额为1,037.69亿美元.由此推算,12月单月FDI应为110亿美元左右,较2010年12月的140亿美元下降约21%.
中国11月FDI同比下滑近一成,为28个月来首次,其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.[ID:nCN1286850]
中国商务部本周稍早称,计划"十二五"(2011-2015年)期间年均实际吸收外资1,200亿美元左右,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.[ID:nCN1318748]
而上周,中国国家发展和改革委公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,同时其亦鼓励外商投资节能环保、新一代信息技术、生物等行业.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)