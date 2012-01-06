〔中国经济〕去年全年FDI约1,150亿美元,12月单月料继续同比回落--报载

路透北京1月6日电---中国日报周五报导援引商务部数据指出,2011年全年中国外商直接投资(FDI)约为1,150亿美元,较2010年增长9%.

这暗示着,12月单月FDI料将连续第二个月同比回落.

商务部此前数据显示,今年前11个月全国实际使用外资金额为1,037.69亿美元.由此推算,12月单月FDI应为110亿美元左右,较2010年12月的140亿美元下降约21%.

中国11月FDI同比下滑近一成,为28个月来首次,其中美国对华投资降幅明显,因美国经济疲弱及欧债危机等令企业对外投资乏力.[ID:nCN1286850]

中国商务部本周稍早称,计划"十二五"(2011-2015年)期间年均实际吸收外资1,200亿美元左右,对外直接投资年均增长17%左右,五年累计5,600亿美元.[ID:nCN1318748]

而上周,中国国家发展和改革委公布新的外商投资产业指导目录,高端制造业成为鼓励外商投资的重点领域,同时其亦鼓励外商投资节能环保、新一代信息技术、生物等行业.(完)