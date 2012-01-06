《外汇动态》一个月期美元/韩元波动率微升,但可能保持疲弱

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0152GMT---一位外资银行驻首尔交易员表示,一个月期美元/韩元隐含波动率略微上升,但可能再现跌势,因美元/韩元现汇未大幅上涨,尽管欧元大跌.
一个月期美元/韩元波动率上升0.3个百分点至12.15%,但低於14日移动均线12.35%.周四,该波动率触及11.20%,为2011年9月12日以来最低."我们最好卖出波动率,因为现汇陷於窄幅区间,没有明确方向,"这位交易员表示,并称美国经济数据强劲帮助韩元抵销了欧元区问题带来的影响.
其他一些交易员认为,外汇当局有可能抛售美元干预汇市,以防止通胀加速上升.
美元/韩元涨0.4%至1,156.8,在低迷的交投中,一些海外资金显示出买兴.(完)
--编译 李爽;审校 张涛
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)