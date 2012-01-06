《外汇动态》一个月期美元/韩元波动率微升,但可能保持疲弱

一个月期美元/韩元波动率上升0.3个百分点至12.15%,但低於14日移动均线12.35%.周四,该波动率触及11.20%,为2011年9月12日以来最低."我们最好卖出波动率,因为现汇陷於窄幅区间,没有明确方向,"这位交易员表示,并称美国经济数据强劲帮助韩元抵销了欧元区问题带来的影响.