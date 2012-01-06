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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 10:25 BJT

《外汇动态》一个月期美元/韩元波动率微升,但可能保持疲弱

0152GMT---一位外资银行驻首尔交易员表示,一个月期美元/韩元隐含波动率略微上升,但可能再现跌势,因美元/韩元现汇未大幅上涨,尽管欧元大跌.

一个月期美元/韩元波动率上升0.3个百分点至12.15%,但低於14日移动均线12.35%.周四,该波动率触及11.20%,为2011年9月12日以来最低."我们最好卖出波动率,因为现汇陷於窄幅区间,没有明确方向,"这位交易员表示,并称美国经济数据强劲帮助韩元抵销了欧元区问题带来的影响.

其他一些交易员认为,外汇当局有可能抛售美元干预汇市,以防止通胀加速上升.

美元/韩元涨0.4%至1,156.8,在低迷的交投中,一些海外资金显示出买兴.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

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