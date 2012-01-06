〔中国基金〕三井住友拟购中邮基金20%股权,尚待监管层批准--消息(更新版)

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* 三井住友洽购中邮基金20%股权

* 该项收购尚待监管部门批准

* 有业内人士估计该交易价值约4亿元人民币

路透上海1月6日电---两位消息人士透露,日本三井住友金融集团(8316.T)正洽购中国中型基金公司--中邮基金管理公司20%股权,不过这项收购尚待监管部门的批准.若成功获批,中邮基金将成为中国第三家中日合资基金管理公司.

一位消息人士指出,三井住友集团旗下公司拟收购中邮基金股东之一的北京长安投资集团所持20%股权,双方已基本达成一致.

另一位消息人士表示,相关转让协议已上报监管部门,但最终成功与否,仍有待监管部门的意见.

中邮基金公司相关人士不愿发表评论,日本三井住友集团人士暂无法联络到.

去年11月中邮基金公布其股权变更事项,原股东中泰信用担保公司出让其所持24%股权.股权转让後,首创证券持股47%股权,中国邮政集团持有29%股权,北京长安投资集团持有24%股权.

三井住友集团是日本以资产计的第三大银行,日本前两大银行集团为三菱UFJ金融集团(8306.T)和瑞穗金融集团(8411.T).

中国首家中日合资基金公司为融通基金,其股东为日兴资产(Nikko Asset Management).去年初,三菱UFJ集团旗下三菱UFJ信托银行获准自法国巴黎银行(BNPP.PA)手中受让申万菱信的33%股份,申万菱信成为第二家中日合资基金公司.

**收购价或达4亿元**

消息人士未透露此项交易的财务细节.业内人士估计,由於国内资本市场持续低迷,去年国内偏股型基金全线亏损,基金公司经营状况不佳,股权转让价格不会太高.

一般而言,国内基金公司股权出售的价格标准为价格与资产管理规模之比(P/AUM比率),一般可达到7-8%.国内最大基金公司--华夏基金公司股东中信证券(600030.SS)去年下半年出让所持华夏基金51%股权,套现83.44亿元人民币.若按2011年资产规模计,该交易的P/AUM比率为9%.

一位业内人士指出,若按8%估算,中邮基金20%股权的价值约为4亿元(约折6,350万美元).

据第三方基金研究机构好买基金数据,中邮基金去年底的资产管理规模为251亿元,在国内已开展运营的66家基金公司中排名第30位.

近年来,中国公募基金业的资产规模在2万亿元之上徘徊不前,不少成立时间不久的基金公司惨淡经营.但这仍挡不住海外机构伸手在国内基金业抢一杯羹的欲望.目前国内合资基金公司数量已占据基金公司总量的一半以上.

按中国现行监管法规,外资机构持有国内基金管理公司的上限为49%.(完)