版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 10:12 BJT

〔中国新债〕江苏华东有色下周三将发行3亿元中期票据,期限五年

路透上海1月6日电---中国江苏华东有色投资控股有限公司周五公告称,将於下周三(11日)
簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  ==============================================================================================
  江苏华东有色   6        3       5  1/11簿记建档    交通银行     AA        1/13       1/16
                                                     南京银行
  ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐