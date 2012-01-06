〔中国货币市场〕七天和14天回购利率回落,预计春节前将重拾升势

路透上海1月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.

华中一银行交易员表示,央行可能通过逆回购等更为灵活的操作,满足春节资金需求.是否能下调存款准备金率仍需关注外汇占款的情况.此外即使下调存准率,力度也不会过猛.

"调1个百分点,以後处理起来就比较麻烦了,所以通过公开市场操作,以後收尾会比较好做一些,"他认为.

中金公司最新报告指出,如果要完全对冲春节期间提现带来的冲击,存准率下调的幅度需要达到1个百分点,但考虑到节後流通中现金会大量回流使得资金面重新充裕的情况,央行下调幅度可能仍是0.5个百分点,然後结合部分定向逆回购来保证节前的提现需求.[ID:nCN1321238]

上海一银行交易员也称,今日资金面偏松,中农工建交五大行均在融出资金.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0048 4.0024 0.24 2,329.64

七天CN7DRP=CFXS 4.3032 4.4785 -17.53 526.13

14天CN14DRP=CFXS 4.6382 4.9273 -28.91 53.74

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0072 4.0076 -0.04 565.75

七天CHICNY7D=CFXS 4.3401 4.5410 -20.09 46.90

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(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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