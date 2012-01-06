〔中国货币市场〕七天和14天回购利率回落,预计春节前将重拾升势

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.
华中一银行交易员表示,央行可能通过逆回购等更为灵活的操作,满足春节资金需求.是否能下调存款准备金率仍需关注外汇占款的情况.此外即使下调存准率,力度也不会过猛.
"调1个百分点,以後处理起来就比较麻烦了,所以通过公开市场操作,以後收尾会比较好做一些,"他认为.
中金公司最新报告指出,如果要完全对冲春节期间提现带来的冲击,存准率下调的幅度需要达到1个百分点,但考虑到节後流通中现金会大量回流使得资金面重新充裕的情况,央行下调幅度可能仍是0.5个百分点,然後结合部分定向逆回购来保证节前的提现需求.[ID:nCN1321238]
上海一银行交易员也称,今日资金面偏松,中农工建交五大行均在融出资金.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.0048 4.0024 0.24 2,329.64
七天CN7DRP=CFXS 4.3032 4.4785 -17.53 526.13
14天CN14DRP=CFXS 4.6382 4.9273 -28.91 53.74
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.0072 4.0076 -0.04 565.75
七天CHICNY7D=CFXS 4.3401 4.5410 -20.09 46.90
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(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
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