〔欧洲个股〕诺基亚Windows手机前景改善,股价大幅上扬

路透赫尔辛基/台北1月5日电---受到旗下Windows系统手机前景看好激励,移动通信巨擘诺基亚NOK1V.HE股价大涨,另外,诺基亚也准备更换董事长,强化新总裁艾洛普的实权.

诺基亚股价周四大涨7.05%,收报4.16欧元,涨幅居泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股前列.

诺基亚手机的台湾代工厂商12月业绩报捷,为诺基亚增添新利多,此外,也有券商调升诺基亚评级,认为诺基亚与微软(MSFT.O)的软件结盟前景改善.

据台湾证券交易所网站公布的信息,诺基亚的代工厂商--台湾华宝8078.TW12月营收较上年同期猛增275%,达到45.1亿台币(1.49亿美元).