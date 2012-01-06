〔欧洲个股〕诺基亚Windows手机前景改善,股价大幅上扬

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透赫尔辛基/台北1月5日电---受到旗下Windows系统手机前景看好激励,移动通信巨擘诺基亚NOK1V.HE股价大涨,另外,诺基亚也准备更换董事长,强化新总裁艾洛普的实权.
诺基亚股价周四大涨7.05%,收报4.16欧元,涨幅居泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3成份股前列.
诺基亚手机的台湾代工厂商12月业绩报捷,为诺基亚增添新利多,此外,也有券商调升诺基亚评级,认为诺基亚与微软(MSFT.O)的软件结盟前景改善.
据台湾证券交易所网站公布的信息,诺基亚的代工厂商--台湾华宝8078.TW12月营收较上年同期猛增275%,达到45.1亿台币(1.49亿美元).
另外,台湾工商时报援引华宝董事长的话称,今年公司可能转亏为营,因营收有可能增长逾两倍,不过华宝随後表示,尚未对2012年发布预测.
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。