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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 10:29 BJT

〔中国新债〕方大炭素下周三将发行5亿元短融,期限九个月

路透上海1月6日电---中国方大炭素新材料科技股份有限公司(600516.SS)周五公告称,将於下周三(11日)簿记
建档发行5亿元人民币短期融资券,期限为九个月.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日         承销商    主体评级  起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
 ===========================================================================================
 方大炭素        --         5      9    1/11簿记建档    兴业银行      AA       1/12    1/13 
 (600516.SS)   
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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