波士顿环球报力挺洪博培为美国共和党总统候选人

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月5日电---《波士顿环球报》周四力挺前美国驻华大使洪博培为共和党总统候选人，因其背景良好，并且在可再生能源、教育和移民等问题上有“远见”。

“洪博培任犹他州长和美国驻华大使的政绩可与任何候选人比肩，是共和党提名的最佳人选。”该报称。

洪博培治理犹他州的风格保守，但在本次衰退中接受联邦刺激资金期间，“不拘泥于意识框架，以本州利益为先”。

洪博培接受美国总统奥巴马的委任赴任驻华大使，“体现了他与民主党合作的真诚”。

该报认为只有洪博培和罗姆尼(Mitt Romney)有“总统潜质”。“罗姆尼在提名竞争中表现谨慎，富有策略性，而洪博培则非常大胆。”（完）