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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 10:35 BJT

〔中国新债〕南京江宁区自来水公司下周五将发行2亿元短融,期限一年

路透上海1月6日电---中国南京市江宁区自来水总公司周五公告称,将於下周五(13日)簿记建档
发行2亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

   发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日         承销商    主体评级  起息日   上市日
               (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
 ===========================================================================================
 南京江宁区       4         2      12    1/13簿记建档    广发银行     AA-     1/16    1/17 
 自来水总公司   
 ===========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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