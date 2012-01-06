《热点透视》美国公债上涨空间极其有限,应认真考虑其他债券品种

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes Crane 编译 隋芬

路透纽约1月5日电---投资者对避险资产几近狂热的追逐,已经使美国公债所剩无几的上涨空间发挥殆尽.这也使得一旦利率走升或甚至只要出现走升苗头,债券持有人都将处境不利.比如若欧债担忧减轻,避险趋势渐消,美国10年期公债的收益率(殖利率)就有上涨约0.5个百分点的可能性.

投资者今年需要认真考虑一下其他选择了.就短期收益率而言,抵押贷款支持证券似乎具有吸引力--次级证券不算,说的是有政府支持的品质较好证券.房利美FNMA.OB与房贷美FMCC.OB债券提供的收益率就能比美国公债高出1至1.5个百分点.

公司债也值得关注.得益於2008年危机後几年里的一波再融资潮,很多信贷风险较高的公司已降低融资成本,并将债券期限延长到了2013年或更久之後.未来一年违约率预计仅2%--经济陷入衰退的话也不过4%而已.与此同时,公司债相较美债的信用息差较宽,给了高收益债券的投资者一大缓冲,来吸纳利率上升带来的冲击.

高收益公司债或许很难被当成避险资产,而且有些公司债,比如CCC级的垃圾债,肯定不能归入避险资产门类.但评级较高、不受制於经济起落周期的那些公司,它们所发行的债券也许是不错的选择.

未来一年美债价格真正重挫的可能性很小,而且肯定也没有理由全盘抛弃美债.毕竟美国联邦储备理事会(美联储,FED)已表示将维持近零利率至少至2013年,而且美国在金融界也享有特殊地位.美元是全球储备货币,美债市场是全球最具深度与流动性最好的市场.但鉴於2011年太多人蜂拥买入美债,投资者应当赶在人人抛售之前尽快出手.(完)