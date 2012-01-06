〔中国汇市〕人民币兑美元小幅续跌,因欧债疑虑且美国数据向好"利多"美元

* 人民币兑美元小幅续跌

* 美元再度走强拉低中间价

* 欧债疑虑且美国经济数据向好,利多美元

路透上海1月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘小幅续跌,受隔夜美元指数强劲走升的带动.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.

尽管法国公债标售结果良好,但市场关於欧元区债务危机的忧虑仍未消退.相比之下,美国数据乐观则激励了美元.

"欧美经济,一个正缓慢走向复苏,另一个还在探底,最糟糕的是不知道底在哪里,"上海一位银行交易员说.

他表示,欧元区的债务危机不仅让欧元持续处在下跌趋势当中,同时也令世界经济增长前景蒙尘,人民币等亚洲新兴市场货币走势承压.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3166元,上日为6.3115元.北京时间上午10:51,人民币兑美元即期报6.3073元,上日尾盘报6.3017元.

东京汇市美元兑一篮子主要货币在周五亚洲时段徘徊於一周高位附近,而欧元兑日圆在11年低位附近挣扎,尽管此前受到密切关注的法国公债标售吸引了可观需求.[FRX/CN]

法国周四通过公债标售募集资金79.6亿欧元,公债获得近两倍的超额认购.尽管标售结果良好,融资忧虑仍挥之不去,交易商称下周将迎来重大考验,届时意大利和西班牙等更疲弱的经济体将发债.

另外,数据显示美国12月民间就业人数大增且初请失业金人数进一步减少,也提振美元.周五美国还将公布重要的就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

离岸市场上,北京时间10:54,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3000/00元,上日尾盘报6.3140元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3390/40,上日尾盘为6.3400元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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