《外汇动态》美元/菲律宾披索因投机客买盘上扬,但部分人士料获利了结

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0237GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,因欧元区忧虑促使银行间投机客加码多仓,不过部分市场人士考虑在今日稍晚公布美国就业数据前逢高抛售以锁定获利. 部分交易员警惕菲律宾央行(BSP)可能抛售美元干预汇市,周五稍晚公布的美国非农就业数据也将提供线索. 美元/菲律宾披索上涨0.4%至44.16. "我准备在今晚公布非农就业数据前先卖出然後进行观望,因该数据可能意外上升,并可能引发美元多头的获利了结,"一名欧系银行驻马尼拉交易员表示. 他称,自周四美元/菲律宾披索因数据显示通胀放缓而上涨以来,市场一直偏向多头. 该交易员还称,如果菲律宾央行在44.20水平干预汇市,他并不意外,不过目前他还未看到央行这麽做.(完) --编译 许娜;审校 张涛
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)