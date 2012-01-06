《外汇动态》美元/菲律宾披索因投机客买盘上扬,但部分人士料获利了结

0237GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP上涨,因欧元区忧虑促使银行间投机客加码多仓,不过部分市场人士考虑在今日稍晚公布美国就业数据前逢高抛售以锁定获利. 部分交易员警惕菲律宾央行(BSP)可能抛售美元干预汇市,周五稍晚公布的美国非农就业数据也将提供线索. 美元/菲律宾披索上涨0.4%至44.16. "我准备在今晚公布非农就业数据前先卖出然後进行观望,因该数据可能意外上升,并可能引发美元多头的获利了结,"一名欧系银行驻马尼拉交易员表示. 他称,自周四美元/菲律宾披索因数据显示通胀放缓而上涨以来,市场一直偏向多头. 该交易员还称,如果菲律宾央行在44.20水平干预汇市,他并不意外,不过目前他还未看到央行这麽做.(完) --编译 许娜;审校 张涛