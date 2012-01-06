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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 11:31 BJT

〔中国新债〕开滦股份下周三将发行7亿元中期票据,期限五年

路透上海1月6日电---中国开滦能源化工股份有限公司(600997.SS)周五公告称,将於下周
三(11日)簿记建档发行7亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  ==============================================================================================
  开滦股份      21        7       5  1/11簿记建档    民生银行     AA+       1/12       1/13
  (600997.SS)                                        光大银行
  ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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