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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 11:47 BJT

〔中国新债〕广安爱众下周五将发2亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月6日电---中国四川广安爱众股份有限公司(600979.SS)周五公告称,将於下周五(13日)
在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广安爱众       --        2      12   1/13簿记建档   兴业银行     A+        1/16       1/17
 (600979.SS)                                            
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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