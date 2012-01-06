〔中国个股〕中工国际以逾7亿人民币收购加拿大工程承包商普康控股

路透北京1月6日电---中国中工国际工程股份有限公司(002051.SZ)周五公告称,将以1.1934亿加拿大元(约合7.37亿人民币)的价格收购加拿大采矿工程承包公司普康控股60%的股权.

目标公司全称为"加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司",即Procon Holdings (Alberta)Inc,是一家专长于采矿和矿山工程的承包商,成立於1992年.

中工国际表示,交易将有利於其业务多元化,规避特定行业的风险,以及发掘新的利润增长点.中工国际公司将通过全资子公司中工国际(香港)有限公司投资设立中工国际(加拿大)有限公司,并由後者收购并在未来持有普康公司60%股权.

中工国际称,本次境外股权收购行为需获得国家发改委和商务部核准,并报国资委备案及外汇管理局登记,目前尚未完成以上程序.

普康公司的主营业务为采矿、矿山相关及地下民用工程承包.2010年营收约1.2亿加拿大元,净利润943万加拿大元.

该公司同时公告称,1月5日接到控股股东中国机械工业集团有限公司的通知,集团正在筹划与中工国际相关的重大资产重组事项.公司申请周五开市起继续停牌,并将争取在2月6日前披露相关重组预案.

中工国际自2011年12月8日起停牌至今.12月7日收盘27.97元.(完)