〔中国个股〕中工国际以逾7亿人民币收购加拿大工程承包商普康控股

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月6日电---中国中工国际工程股份有限公司(002051.SZ)周五公告称,将以1.1934亿加拿大元(约合7.37亿人民币)的价格收购加拿大采矿工程承包公司普康控股60%的股权.
目标公司全称为"加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司",即Procon Holdings (Alberta)Inc,是一家专长于采矿和矿山工程的承包商,成立於1992年.
中工国际表示,交易将有利於其业务多元化,规避特定行业的风险,以及发掘新的利润增长点.中工国际公司将通过全资子公司中工国际(香港)有限公司投资设立中工国际(加拿大)有限公司,并由後者收购并在未来持有普康公司60%股权.
中工国际称,本次境外股权收购行为需获得国家发改委和商务部核准,并报国资委备案及外汇管理局登记,目前尚未完成以上程序.
普康公司的主营业务为采矿、矿山相关及地下民用工程承包.2010年营收约1.2亿加拿大元,净利润943万加拿大元.
该公司同时公告称,1月5日接到控股股东中国机械工业集团有限公司的通知,集团正在筹划与中工国际相关的重大资产重组事项.公司申请周五开市起继续停牌,并将争取在2月6日前披露相关重组预案.
中工国际自2011年12月8日起停牌至今.12月7日收盘27.97元.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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