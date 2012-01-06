埃及检察官要求判处穆巴拉克死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗1月5日电---埃及检察官指控前总统穆巴拉克和包括前内政部长在内的追随者下令杀害抗议者，要求将他们判处死刑。

很多埃及人期待审讯能够抚平穆巴拉克统治所造成的创伤，并有助於埃及的稳定。穆巴拉克下台後，埃及军方接掌权利，近一年来国家政治动荡不安。

但是证人众多、指控复杂以及难以从安全部门获得证据，可能促使辩方律师相对容易帮助穆巴拉克及其追随者获得较轻的判罚。

本周举行的第三场庭审上，穆巴拉克和他的两个儿子、前内政部长阿德利（Habib el-Adly）以及六名警方高官出庭。

“检察官要求判处穆巴拉克和其他被控人绞刑。杀害一个人就会被判死刑，何况数百人呢。”检察官团队中的Mustafa Khater表示。

Khater所指的其他被控人是指参与杀害抗议者的官员。穆巴拉克的两个儿子面临腐败和其他指控，不大可能会被判死刑。（完）