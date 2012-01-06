全球经济灾害耐受力不超过一周

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月6日电---英国智囊机构Chatham House周五发布的报告称，全球经济仅能经受住不超过一周的重大自然灾害或者战争的冲击。
报告指出，极端天气等自然灾害出现的频率上升，全球化强化了自然灾害的影响力。
2010年的火山灰、去年的日本地震和海啸以及泰国的洪水都表明，如果生产或运输中断超过一周，重要行业和企业可能受到严重影响。
“脆弱的全球经济所能忍受的上限是一周。”
报告认为，危机可能导致30%的发达国家国内生产总值(GDP)受到直接威胁，特别是制造业和旅游业。
报告称，如果供应持续中断，一些企业将削减投资并裁员，或考虑关门，导致经济增长遭遇永久性拖累。
总的来说，政府和企业对影响较大且不可预知的重大事件准备不足，很难进行跨国合作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。