〔路透调查〕澳元和新西兰元今年料守住涨幅,限於窄幅区间波动

路透悉尼1月6日电---尽管欧洲债务危机恶化且市场预期澳洲会继续降息,未来一年澳元兑美元仍预计维持在平价水准附近,受益於蓬勃的经济.

路透对约51位分析师的调查显示,一年後澳元AUD=D4料限於0.990-1.010美元的窄幅区间内,最新报1.0258美元.

澳洲央行12月降息至4.25%,为两个月内第二次下调,指因欧债危机构成风险且国内通胀前景更为温和.

不过,澳洲利率水准在发达国家中仍居高位,与其他很多发达国家不同,如果澳洲央行需要刺激经济成长,其仍有进一步降息的余地.

对约44位分析师的调查显示,6月之前新西兰元NZD=D4料逐步回落至0.76美元,之後再反弹至当前水准0.78美元.(完)