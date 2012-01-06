〔路透调查〕澳元和新西兰元今年料守住涨幅,限於窄幅区间波动

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透悉尼1月6日电---尽管欧洲债务危机恶化且市场预期澳洲会继续降息,未来一年澳元兑美元仍预计维持在平价水准附近,受益於蓬勃的经济.
路透对约51位分析师的调查显示,一年後澳元AUD=D4料限於0.990-1.010美元的窄幅区间内,最新报1.0258美元.
澳洲央行12月降息至4.25%,为两个月内第二次下调,指因欧债危机构成风险且国内通胀前景更为温和.
不过,澳洲利率水准在发达国家中仍居高位,与其他很多发达国家不同,如果澳洲央行需要刺激经济成长,其仍有进一步降息的余地.
对约44位分析师的调查显示,6月之前新西兰元NZD=D4料逐步回落至0.76美元,之後再反弹至当前水准0.78美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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