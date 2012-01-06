〔中国债市动态〕现券收益率普跌,流动性明显缓和促买盘回暖

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国银行间债市周五现券收益率普跌.今日资金面明显缓和,机构有更多余力关注债市,买盘回暖加之年初新债供给偏少,市场收益率因此整体下行.
"(利率产品收益率)下了3-4个(基)点,信用的也跟着下,今天资金确实宽松了,"北京一银行交易员称.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[CN/CN]
上述交易员并指出,信用债仍维持了近期不错的表现,尤其是AA+和AA评级的品种,不少券商和基金都在积极地买入.
剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.03%/3.00%,上日尾盘为3.07%/3.02%;剩余期限约4.89年的吉林亚泰集团中票1182350最新成交报价CN1182350=CFXS为6.6678%,上日尾盘报6.8967%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)