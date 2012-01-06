德国总统丑闻缠身,可能被迫下台

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林1月5日电---德国总统伍尔夫（Christian Wulff）周四拒绝批准公开可能含爆炸性内容的语音信箱留言，令这位总统涉及的丑闻事件升级，这不仅可能令他失去总统职位，甚至还会殃及总理默克尔。

德国畅销报纸《图片报》上月报导称，伍尔夫2008年时曾获得低息购房贷款。伍尔夫随後曾明显向该报施压，阻止其报导此事，这引起外界哗然。伍尔夫周三现身电视台，试图平息此事。

德国媒体和反对派议员已经加大力度攻击伍尔夫。他在接受电视台采访时表态不计划下台，但承认通过语音信箱留言威胁《图片报》总编迪克曼（Kai Diekmann）是他犯下的“重大错误”。

伍尔夫2010年在默克尔支持下当选总统，在德国政府集中精力应对持续两年之久的欧债危机之际，他的丑闻事件对默克尔而言可谓节外生枝。

在电视采访中，伍尔夫拒绝承认他曾寻求阻止报导“贷款门”消息，称只是想延迟发布一天，好让他有时间应对。

《图片报》对此持有异议，迪克曼周四致信伍尔夫要求公布语音信箱留言的副本。据媒体报导，伍尔夫在留言中称，若该报继续报导此事，面临的将是“战争”并要承担法律後果。

ARD电视台进行的民调显示，近期受丑闻事件影响，伍尔夫的支持率已经从63%下滑至47%。（完）