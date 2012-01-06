《企业看点》--1月6日财务活动报导摘要

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透班加罗尔1月6日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要.
* 华尔街日报援引知情人士报导称,花旗集团(C.N)将旗下消费者贷款部门OneMain出售给私募股权公司的努力失败,未达成任何协议.[ID:nL3E8C60QL]
* 金融时报周四报导称,荷兰政府已经聘请瑞士信贷CSGN.VX为其出售对英国铀浓缩公司Urenco的持股提供咨询.[ID:nL6E8C54VZ]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。