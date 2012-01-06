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市场报道 | 2012年 1月 6日 星期五 12:58 BJT

《企业看点》--1月6日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月6日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 华尔街日报援引知情人士报导称,花旗集团(C.N)将旗下消费者贷款部门OneMain出售给私募股权公司的努力失败,未达成任何协议.[ID:nL3E8C60QL]

* 金融时报周四报导称,荷兰政府已经聘请瑞士信贷CSGN.VX为其出售对英国铀浓缩公司Urenco的持股提供咨询.[ID:nL6E8C54VZ]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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