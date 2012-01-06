〔日本经济〕财务大臣安住淳:应密切关注欧元/日圆跌势(更新版)

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路透东京1月6日电---日本财务大臣安住淳周五警示,欧元兑日圆跌势威胁日本经济,应当予以密切关注,表明外界对欧洲官员应对债务危机不力愈发感到沮丧.

安住淳在被问及下周与美国财长盖特纳的会谈议程时称,若欧洲官员表明他们将采取必要措施缓解市场忧虑,并增加银行体系流动性,日本、美国和中国将考虑如何在最大程度上帮助欧洲.

"欧元下跌可能对日本经济和出口商带来很大冲击,"安住淳在内阁会议後对记者表示.

"欧元汇价显示市场以强烈的批判态度看待欧洲局势.有必要长期密切监控市场波动."

欧元/美元EUR=跌至约1.2775美元的16个月低点,之後在1.2789美元持稳.欧元/日圆EURJPY=R挫至98.35日圆的11年低点,欧元/澳元EURAUD=R亦再创纪录新低1.2438澳元.

安住淳有关欧元/日圆汇价的言论并不表明当局会很快干预汇市,日本最近的干预行动几乎完全针对美元/日圆汇率.

不过,财务省言论重心的转变仍被视为一个重要信号,表明日本政府和行业愈发担心欧债危机升级并拖累全球经济.(完)