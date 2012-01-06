版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 13:28 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元跌破1.2770美元,为2010年9月以来最低

路透东京1月6日电---欧元兑美元EUR=跌破1.2770美元,为2010年9月以来最低,受欧债危机疑虑萦绕不去影响.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐