郑洁逆转库兹涅佐娃晋级奥克兰决赛

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月6日电---中国金花郑洁周五在WTA巡回赛奥克兰公开赛女单半决赛中上演精彩逆转，苦战三盘以2-6 6-3 6-3力克前世界排名第二的库兹涅佐娃，杀入决赛，将与意大利对手佩内塔争夺冠军。

本场比赛开始，库兹涅佐娃一如本周她在奥克兰硬地赛场一贯表现，显得火力十足，首盘一度5-1领先，进军决赛看似易如反掌。

但是，现年28岁的郑洁逐渐找到状态，虽然首盘2-6先输一盘，但绝地反击已经开始。第一与第二盘之间郑洁接受了伤疗，第二盘中，郑洁输掉第五局，2-3落後，但在随後的四局中全部胜出，比赛被拖进决胜盘。

两人在第三盘一开始均保住了发球局，但随後中国金花很快拿下接下来的四局，获得5-1的领先优势，两届大满贯冠军库兹涅佐娃最後时刻积极反扑，将比分追至3-5，且在第九局中拿到三个破发点。

但郑洁很快重新控制局面，最终经过2小时28分钟苦战结束了比赛，逼近个人生涯赢得了一个第四次WTA巡回赛女单冠军。（完）