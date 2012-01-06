郑洁逆转库兹涅佐娃晋级奥克兰决赛

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月6日电---中国金花郑洁周五在WTA巡回赛奥克兰公开赛女单半决赛中上演精彩逆转，苦战三盘以2-6 6-3 6-3力克前世界排名第二的库兹涅佐娃，杀入决赛，将与意大利对手佩内塔争夺冠军。
本场比赛开始，库兹涅佐娃一如本周她在奥克兰硬地赛场一贯表现，显得火力十足，首盘一度5-1领先，进军决赛看似易如反掌。
但是，现年28岁的郑洁逐渐找到状态，虽然首盘2-6先输一盘，但绝地反击已经开始。第一与第二盘之间郑洁接受了伤疗，第二盘中，郑洁输掉第五局，2-3落後，但在随後的四局中全部胜出，比赛被拖进决胜盘。
两人在第三盘一开始均保住了发球局，但随後中国金花很快拿下接下来的四局，获得5-1的领先优势，两届大满贯冠军库兹涅佐娃最後时刻积极反扑，将比分追至3-5，且在第九局中拿到三个破发点。
但郑洁很快重新控制局面，最终经过2小时28分钟苦战结束了比赛，逼近个人生涯赢得了一个第四次WTA巡回赛女单冠军。（完）
--编译：张敏 发稿：王燕焜
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
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