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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 13:46 BJT

〔澳洲股市〕收低0.8%,因投资者在重要数据和事件之前削减仓位

路透墨尔本1月6日电---澳洲股市周五收低0.8%,由於今日稍晚美国将公布初请失业金数据,而意大利与西班牙下周将标售公债,投资者在次之前削减仓位.

矿业与银行两大板块双双收低逾0.9%,拖累大盘,尽管隔夜海外数据显示美国经济正在改善.

澳股指标S&P/ASX 200指数收低34.2点至4,108.5,但本周上涨1.2%,得益於本周头两个交易日的涨幅.(完)

--编译 李春喜;审校 艾茂林

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