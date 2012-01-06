中国不应担心美国新国防政策--澳大利亚官员

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译)
路透悉尼1月6日电---澳大利亚官员及分析人士周五表示，美国新的国防政策将使其在亚洲地区建立新的军事同盟关系网，但中国不应对此过於担心。
在美国新的国防政策下，美军将扩大其在亚洲的部署，但为削减国防开支，美国军队总体规模将缩小。该政策於去年底宣布，标志着美国决心扩大在亚洲的影响力。
中国政府担心，随着美国的注意力从伊拉克战争和阿富汗战争上移开，其新的国防姿态旨在包围中国，可能阻碍中国的崛起。
澳大利亚表示，美军在亚洲的重新部署，不应使中国感受到威胁，也不应威胁澳大利亚与中国价值1,130亿澳元的双边贸易市场。澳大利亚是美国的亲密军事盟友，已经开始着手于耗资650亿澳元的军力增强行动。
澳大利亚驻华盛顿大使、前国防部长毕斯利（Kim Beazley）对澳大利亚电台表示：“美国的立场非常复杂，其复杂性所指的方向也是我们赞同的。并不是一个遏制策略。”
美国官员称，他们预计在未来十年，美国陆军和海军陆战队规模将缩减10-15%。
美国政府曾表示，将同中国合作，以保证该地区的经济繁荣与安全，但会持续提出南中国海等安全问题。途经南中国海的贸易额每年达5万亿美元。
澳大利亚科科达基金会（Kokoda Foundation）安全分析师巴贝奇（Ross Babbage）称，美国与亚洲也日益关切中国近年来的军事发展，不管是中国的军事规模还是军事能力。
巴贝奇说：“在过去的三四年，（中国）部署了大量导弹、弹道武器和巡航舰，并改善了监控能力。”
韩国国防部负责国防政策的副部长林宽彬（Lim Kwan-bin）周五在首尔举行的新闻发布会上称，美国官员已向他保证，美国新的国防政策对於驻韩美军“没有影响”。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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