古巴前领导人卡斯特罗称开采页岩气是让世界走向深渊

(本文由路透中文网编译)

路透哈瓦那1月5日电---古巴前领导人卡斯特罗周四称，世界正“不可逆转地走向深渊”。他的这一观点部分针对的是世界各地不断发现并开采大量页岩气资源。

页岩气是指储存于岩石结构中的天然气，过去十年被发现在世界各地蕴藏量丰富，目前被视为未来能源的最大来源。

现年85岁的卡斯特罗偶尔会撰写专栏文章，他在发表于古巴国有媒体的一篇专栏中写道：“很多危险在威胁着我们，但其中两个——核战争和气候变化，是最为重大的，这二者距离问题的解决却是渐行渐远。”

卡斯特罗称，他最近才听到有关页岩气的事情，并就此话题咨询过一些国内外的熟人，但“他们都一无所知”。美国一些地区在热火朝天的开采页岩气。

页岩气生产因需使用水力压裂（fracking）技术而饱受诟病，该技术是以高压将水、沙和化学品混合注入岩层以汲取其中储藏的天然气。批评人士认为，水力压裂会污染地下水资源，还可能引发其他问题。

有报导指出水力压裂的负面效应，也有研究称页岩气释放的温室气体超过传统钻井生产出的气体，卡斯特罗引述这些报导与研究，对批评人士的看法表示赞同。

他写道：“有充足的理由可以指出，为汲取这一气体而注入的包含大量化学物质的水中，含有苯和甲苯，这些物质都有很强致癌性。”

这是卡斯特罗自11月13日以来，首次发表专栏文章。周一Twitter上有人称，卡斯特罗已去世。（完）