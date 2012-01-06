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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 14:19 BJT

〔韩国股市〕收低1.11%,受机构卖盘与朝鲜核事故传言打击

路透首尔1月6日电---韩国股市周五收低,因机构投资者在连续五日买入之後转为卖超,且受朝鲜(北韩)发生核事故的传闻影响.

建筑类股领跌,大宇营造(047040.KS)大跌3.2%,三星工程建设(028050.KS)下跌3.91%.

韩国综合股价指数.KS11收低1.11%报1,843.14点.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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