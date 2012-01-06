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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.2%,欧元走软打压市场信心

路透东京1月6日电---日本股市日经指数周五下跌1.2%,欧债危机疑虑打击市场信心.

日经指数.N225收报8,390.35点,在周四下跌0.8%之後,更进一步远离25日移动均线切入位8,500点.日经指数本周下跌0.8%.

东证股价指数.TOPX下跌0.9%,报729.60点.(完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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