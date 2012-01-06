〔中国汇市〕人民币兑美元收低,因欧债疑虑且美国数据向好"利多"美元(更新版)

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* 人民币兑美元小幅收跌

* 美元再度走强拉低中间价

* 欧债疑虑且美国经济数据向好,利多美元

路透上海1月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五小幅收跌,受隔夜美元指数强劲走升的带动.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.

尽管法国公债标售结果良好,但市场关於欧元区债务危机的忧虑仍未消退.相比之下,美国数据乐观则激励了美元.

"欧美经济,一个正缓慢走向复苏,另一个还在探底,最糟糕的是不知道底在哪里,"上海一位银行交易员说.

他表示,欧元区的债务危机不仅让欧元持续处在下跌趋势当中,同时也令世界经济增长前景蒙尘,人民币等亚洲新兴市场货币走势承压.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3095 6.3056 6.3160 6.3166 6.3115 6.3017

东京汇市欧元兑美元及英镑周五触及16个月低点附近,兑日圆盘旋於11年低点.市场预计欧元将进一步走弱.[FRX/CN]

法国周四通过公债标售募集资金79.6亿欧元,公债获得近两倍的超额认购.尽管标售结果良好,融资忧虑仍挥之不去,交易商称下周将迎来重大考验,届时意大利和西班牙等更疲弱的经济体将发债.

另外,数据显示美国12月民间就业人数大增且初请失业金人数进一步减少,也提振美元.周五美国还将公布重要的就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3450/00 6.3400

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2995/60 6.3140

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水419点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3514元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰/曾菱; 审校 黄凯

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