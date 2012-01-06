〔路透基点〕奇瑞汽车敲定18亿元人民币联贷案--RLPC

路透香港1月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,银行业消息人士表示,安徽奇瑞汽车在12月28日与五家银行签署了规模18亿元人民币的联贷案.

徽商银行为委托主办行,承贷5亿元人民币.中国工商银行、中国银行、中国建设银行和国家开发银行也参与该联贷案,分别承贷4亿、3亿、3亿和3亿.

一位消息人士表示,所筹资金将用作运营资本.还有消息人士表示,期限不超过两年.

据该公司网站,国有奇瑞汽车有限公司是中国最大的乘用车出口企业,出口规模已达50万辆,输往全球80多个国家和地区.(完)