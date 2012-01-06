〔路透基点〕奇瑞汽车敲定18亿元人民币联贷案--RLPC

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透香港1月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,银行业消息人士表示,安徽奇瑞汽车在12月28日与五家银行签署了规模18亿元人民币的联贷案.
徽商银行为委托主办行,承贷5亿元人民币.中国工商银行、中国银行、中国建设银行和国家开发银行也参与该联贷案,分别承贷4亿、3亿、3亿和3亿.
一位消息人士表示,所筹资金将用作运营资本.还有消息人士表示,期限不超过两年.
据该公司网站,国有奇瑞汽车有限公司是中国最大的乘用车出口企业,出口规模已达50万辆,输往全球80多个国家和地区.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)