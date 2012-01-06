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货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 14:47 BJT

〔中国公开市场〕央行称春节前暂停央票发行,并根据需求进行逆回购操作

路透上海1月6日电---中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.

一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元人民币.[ID:nCN1321112](完)

参看详情,请点选中国人民银行网站(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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