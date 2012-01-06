〔中国公开市场〕春节前央行或进行逆回购操作,存准率下调仍需等待(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增市场人士评论和背景)
* 央行春节前暂停央票发行,并根据需求进行短期逆回购操作
* 存款准备金率再次下调仍需等待
* 逆回购操作量或可达3,000-4,000亿元
* 选短不选长,或说明央行对通胀走势保留意见
路透上海1月6日电---虽有去年底大额财政存款的资金投放,但中国即将到来的春节假期备付压力还是让市场有点喘不过气来,机构多热盼央行节前再次下调存款准备金率以解困局.然而央行周五的一纸公告,却无疑给这种预期泼了一盆冷水.
中国人民银行稍早公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
"之前大家都判断降准,从现在的情况来看,感觉(央行)会通过逆回购的方式为市场提供流动性了,"北京一国有大行交易员指出.
此判断得到了若干受访大型机构市场人士的认同.华南地区一大型银行交易员就指出,央行与其地量进行公开市场操作,还不如像现在这样公告明示,进而给市场一个明确的心理预期,避免恐慌情绪出现.
"一切做在明面,给大家明确预期,好!"另一市场资深人士则首肯央行的此次举动.
一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下,机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿元人民币.[ID:nCN1321112]
最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]
**逆回购操作量或达3,000-4,000亿元**
上述北京国有大行交易员并指出,本月公开市场到期量远远低於往年,外汇占款亦连续数月增量为负,资金"进口"受限;加上往年机构常规需备付的资金量,其预计春节前央行短期逆回购的操作量或可达到3,000-4,000亿元.
据路透统计,截止当前,今年1、2月份公开市场的合计到期量仅为1,380亿元,这与动辄过万亿的春节流通中现金需求相比,实在是微不足道.
早盘坊间曾传闻央行通过逆回购操作向市场注入8,000亿元流动性.对此北京一大型保险公司投资经理表示,考虑到春节假期大额的资金备付需求,这个数额并不是不靠谱.
上述北京交易员则表示,虽然按照往年惯例计算,8,000亿元的操作量确实不过火;但综合各种情况判断,这个数额还是略显大.
较之下调存准率,逆回购操作对市场流动性的注入更加短期化.北京另一国有银行交易员就表示,央行选择短期而不选长期货币政策工具,或说明其对流动性及通胀走势,还是有一定的保留意见.
中国央行行长周小川近日称,2012年物价形势将有所好转,但对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需合理管理通胀预期.[ID:nCN1314908](完)
--发稿 边竞/曹巍浩; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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