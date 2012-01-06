〔日本股市〕日经指数收跌1.2%,欧元弱势令人气承压(更新版)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(新增细节)
* 日经指数跌破25日移动均线,本周跌幅为0.8%
* 投资者关注1330GMT出炉的美国就业数据
* 三天的周末长假将至,市场呈区间波动
路透东京1月6日电---日本股市日经指数周五下跌逾1%,进一步远离25日移动均线,因投资者担心欧元区债务危机及欧元的弱势.
"对於日本市场参与者来说,目前的欧元汇率反映出对欧洲问题根深蒂固的悲观情绪,而欧洲形势依然充满变数,"SMBC日兴证券股票研究部门首席策略师阪上亮太表示.
日经指数.N225下跌1.2%,至8,390.35点,跌破位於8,500点的25日移动均线,本周累计下跌0.8%.
东证股价指数.TOPX下跌0.9%至729.60点,市场人士在三天周末假期前回避风险.日本市场周一将因全国假期休市.
"去年我们就知道欧债问题将被推後到今年初,市场参与者仍担心下周的意大利和西班牙公债标售,"瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示.
"看起来在这种环境下,日经指数暂时将呈弱势."
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
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