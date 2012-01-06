〔日本股市〕日经指数收跌1.2%,欧元弱势令人气承压(更新版)

(新增细节)

* 日经指数跌破25日移动均线,本周跌幅为0.8%

* 投资者关注1330GMT出炉的美国就业数据

* 三天的周末长假将至,市场呈区间波动

路透东京1月6日电---日本股市日经指数周五下跌逾1%,进一步远离25日移动均线,因投资者担心欧元区债务危机及欧元的弱势.

"对於日本市场参与者来说,目前的欧元汇率反映出对欧洲问题根深蒂固的悲观情绪,而欧洲形势依然充满变数,"SMBC日兴证券股票研究部门首席策略师阪上亮太表示.

日经指数.N225下跌1.2%,至8,390.35点,跌破位於8,500点的25日移动均线,本周累计下跌0.8%.

东证股价指数.TOPX下跌0.9%至729.60点,市场人士在三天周末假期前回避风险.日本市场周一将因全国假期休市.

"去年我们就知道欧债问题将被推後到今年初,市场参与者仍担心下周的意大利和西班牙公债标售,"瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura表示.