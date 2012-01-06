〔中国债市〕交易所信用债走势疲弱,信用风险意识加重压制机构需求

路透上海1月6日电---中国证券交易所市场信用债本周走疲弱.受到中关村集合企业债事件的影响,市场信用风险意识提升,低评级品种需求低迷,收益率小幅上行,中高评级品种需求则基本保持稳定.

交易员并指出,随着中国经济增长放缓趋势的逐渐确立,企业盈利能力下降将增加信用债的违约风险,低评级的品种需求短期内难以回暖,中高评级品种将是市场成交主力.

"(信用债)走势呈现分化,低评级的大家尽量规避,不敢买,担心出现违约的状况,"上海一基金公司债券分析师表示,"券商和基金对信用债需求主要还是中高评级的品种."

2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司日前公告称,公司目前经营状况恶化,自主偿债能力较低,已向债券担保人中关村科技担保有限公司申请,请其履行担保责任,确保本金及利息履约兑付.[ID:nCN1320826]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 148.3052 -0.1697 148.5613 148.2178

上证公司债指数.SSEEBI 131.3914 -0.2971 131.7907 131.3715

上证分离债指数.SSEDCBI 131.9974 +0.1090 132.1187 131.5988

上证国债指数.SSEBI 131.4658 +0.0757 131.4963 131.4364

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深证企债指数.SZCBI 124.9810 -0.3090 125.2730 124.9200

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