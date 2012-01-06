《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *方大炭素 -- 5 9 1/11簿记建档 兴业银行 AA 1/12 1/13 (600516.SS) ============================================================================================= *广西交投集团 30 15 12 1/12簿记建档 国开行 AA+ 1/13 1/16 光大银行 ============================================================================================= *广安爱众 -- 2 12 1/13簿记建档 兴业银行 A+ 1/16 1/17 (600979.SS) ============================================================================================= *南京江宁区 4 2 12 1/13簿记建档 广发银行 AA- 1/16 1/17 自来水总公司 ============================================================================================= 二滩水电 30 15 12 1/9簿记建档 工商银行 AA+ 1/10 1/11 开发公司 农业银行 ============================================================================================= 中金岭南 10 5 12 1/10簿记建档 广发银行 AA+ 1/11 1/12 (000060.SZ) ============================================================================================= 国投新集 22 8 12 1/10簿记建档 中国银行 AA+ 1/11 1/12 (601918.SS) 中信证券 ============================================================================================= 中国轻工集团 11 3 12 1/10簿记建档 建设银行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= 东明石化集团 12 6 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 浦发银行 ============================================================================================= 红狮控股集团 16 8 12 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 中铁十七局集团 7 4 12 1/11簿记建档 建设银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 江苏交通控股 22 22 12 1/12簿记建档 工商银行 AAA 1/13 1/16 ============================================================================================= 广西铁路投资集团25 5 12 1/12簿记建档 中信银行 AA+ 1/16 1/17 ============================================================================================= 三菱商事 5 5 12 1/12簿记建档 中国银行 AA 1/13 1/16 (中国)有限公司 ============================================================================================= 亚邦投资控股集团 5.6 3 12 1/12簿记建档 民生银行 A+ 1/13 1/16 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *开滦股份 21 7 5 1/11簿记建档 民生银行 AA+ 1/12 1/13 (600997.SS) 光大银行 ============================================================================================= *江苏华东有色 6 3 5 1/11簿记建档 交通银行 AA 1/13 1/16 南京银行 ============================================================================================= 苏州创元投资 10 5 3 1/10簿记建档 浦发银行 AA 1/12 1/13 兴业银行 ============================================================================================= 陕西汽车集团 14 5 5 1/10日簿记建档 光大银行 AA 1/11 1/12 ============================================================================================= 云铝股份 5 3 5 1/10簿记建档 招商银行 AA 1/11 1/12 (000807.SZ) (浮息,一年定存基准) ============================================================================================= 重庆文资公司 14 4 5 1/10簿记建档 国开行 AA+ 1/11 1/12 ============================================================================================= 广东明阳风电 10 10 3 1/11簿记建档 建设银行 AA- 1/12 1/13 ============================================================================================= 天津自来水集团 15 5 3 1/11簿记建档 浙商银行 AA 1/12 1/13 ============================================================================================= 招商局集团 50 20 7 1/12簿记建档 中信证券 AAA 1/13 1/16 招商银行 ============================================================================================= 珠江啤酒 2.5 3 1/12簿记建档 兴业银行 AA 1/13 1/16 (002461.SZ) ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)