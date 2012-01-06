〔中国票据市场〕转贴利率跌势明显,年初规模宽裕机构积极补票

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国票据市场转贴利率周五跌势明显,银行年初面临的指标监管压力较小,规模宽裕加之政策预期偏乐观,机构纷纷积极补票,票据短期的供不应求推低了转贴利率.
交易员认为,下周初火热的市场格局暂能延续,转贴利率可能还有一定下降空间,但由於春节前的资金面仍存在一定变数,如果流动性收紧,节前票据市场利率仍有反复的可能.
"全世界都在收(票),资金成本降下来点,还有就是1月本来就短,就十几个工作日,到期的票也多,都缺票,"上海一大型银行交易员称.
上海一股份制银行交易员则指出,市场对今年货币政策稳中趋松的预期较为一致,多数机构都希望能在年初多收些票,在火热的收票需求拉动下,目前转贴年利率成交已回落到8%以下.
他并谈到,央行已宣布春节前暂停央票发行并可能进行逆回购,这对节前资金面是个利好,但考虑到春节期间的资金需求规模,市场流动性仍有波动的可能,节前转贴利率持续下行的难度也不小.
中国人民银行稍早公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[CN/MMTCN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3582/7.9509 8.6486/8.2969 9.7364/9.1549
上日 8.3486/7.9376 8.6390/8.2813 9.7250/9.1420
------------------------------------------------------
变动+0.96bp/+1.33bp +0.96bp/+1.56bp +1.14bp/+1.29bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价略反弹**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2019%,较上日6.1784%略反弹.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.4130/3.3420 3.4053/3.3423
上日 3.3854/3.3144 3.4039/3.3419
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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