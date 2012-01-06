〔中国票据市场〕转贴利率跌势明显,年初规模宽裕机构积极补票

路透上海1月6日电---中国票据市场转贴利率周五跌势明显,银行年初面临的指标监管压力较小,规模宽裕加之政策预期偏乐观,机构纷纷积极补票,票据短期的供不应求推低了转贴利率.

交易员认为,下周初火热的市场格局暂能延续,转贴利率可能还有一定下降空间,但由於春节前的资金面仍存在一定变数,如果流动性收紧,节前票据市场利率仍有反复的可能.

"全世界都在收(票),资金成本降下来点,还有就是1月本来就短,就十几个工作日,到期的票也多,都缺票,"上海一大型银行交易员称.

上海一股份制银行交易员则指出,市场对今年货币政策稳中趋松的预期较为一致,多数机构都希望能在年初多收些票,在火热的收票需求拉动下,目前转贴年利率成交已回落到8%以下.

他并谈到,央行已宣布春节前暂停央票发行并可能进行逆回购,这对节前资金面是个利好,但考虑到春节期间的资金需求规模,市场流动性仍有波动的可能,节前转贴利率持续下行的难度也不小.

中国人民银行稍早公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[CN/MMTCN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.3582/7.9509 8.6486/8.2969 9.7364/9.1549

上日 8.3486/7.9376 8.6390/8.2813 9.7250/9.1420

------------------------------------------------------

变动+0.96bp/+1.33bp +0.96bp/+1.56bp +1.14bp/+1.29bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略反弹**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2019%,较上日6.1784%略反弹.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.4130/3.3420 3.4053/3.3423

上日 3.3854/3.3144 3.4039/3.3419

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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