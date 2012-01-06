《外汇动态》美国非农就业数据即便强劲,也并不意味着美元就会上涨

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
0756GMT--若周五稍晚公布的非农就业数据强劲,将巩固美国经济前景转好的预期.但是市场当前的布局情况--做多美元/做空欧元--或阻碍美元涨势.
实际上,交易员和对冲基金空头回补,可能提振欧元升向1.30美元.(完)
--编译 田建华;审校 高琦
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路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
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