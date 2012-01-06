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市场报道 | 2012年 1月 6日 星期五 16:10 BJT

《外汇动态》美国非农就业数据即便强劲,也并不意味着美元就会上涨

0756GMT--若周五稍晚公布的非农就业数据强劲,将巩固美国经济前景转好的预期.但是市场当前的布局情况--做多美元/做空欧元--或阻碍美元涨势.

实际上,交易员和对冲基金空头回补,可能提振欧元升向1.30美元.(完)

--编译 田建华;审校 高琦

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