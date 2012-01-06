〔表格〕瑞士12月CPI较前月下滑0.2%,较上年同期下滑0.7%

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透苏黎世1月6日电---瑞士联邦统计局周五公布,瑞士12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.2%,较上年同期下滑0.7%,路透调查预估分别为持平与下降0.6%.
以下为详细数据:
2011年12月 2011年11月 2010年12月
较上月变动% -0.2 -0.2 0.0
较上年同期变动% -0.7 -0.5 0.5
指数(2010年12月=100) 99.3 99.4 104.2 (完)
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--编译 艾茂林;审校 王兴亚
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