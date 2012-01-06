〔中国债市〕现券收益率下行,央行节前暂停回笼助燃乐观情绪

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国银行间债市周五现券收益率随货币市场利率走低而下行,且央行午後宣布暂停春节前央票发行,并可能启用逆回购为市场注入流动性,进一步强化市场的乐观情绪.
但交易员认为,节日备付压力巨大,除非央行真正开启逆回购窗口为市场注资,否则收益率下行空间有限.
"(央行暂停节前央票发行等举措)对市场算是利好吧,可以理解为在一定程度放松流动性."北京一银行交易员亦称.
中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]
"(现券收益率)上午就有些下了,资金比较松,下午买盘更多,...国债(收益率跌幅)大概2-3bp,金融债5bp,信用债更多一些,"华东一银行交易员称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[ID:nCN1323434]
最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]
剩余期限近10年的国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.3950%,上日尾盘为3.4300%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.0043 4.3063
上日 4.0024 4.4785
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4486
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6435/2.5635
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5856/3.5166 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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