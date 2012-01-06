〔中国债市〕现券收益率下行,央行节前暂停回笼助燃乐观情绪

路透上海1月6日电---中国银行间债市周五现券收益率随货币市场利率走低而下行,且央行午後宣布暂停春节前央票发行,并可能启用逆回购为市场注入流动性,进一步强化市场的乐观情绪.

但交易员认为,节日备付压力巨大,除非央行真正开启逆回购窗口为市场注资,否则收益率下行空间有限.

"(央行暂停节前央票发行等举措)对市场算是利好吧,可以理解为在一定程度放松流动性."北京一银行交易员亦称.

中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]

"(现券收益率)上午就有些下了,资金比较松,下午买盘更多,...国债(收益率跌幅)大概2-3bp,金融债5bp,信用债更多一些,"华东一银行交易员称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[ID:nCN1323434]

最新出炉的首期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示,逾八成受访金融机构固定收益部门认为,中国央行在1月会再调降一次存款准备金率0.5个百分点至20.5%,而超过六成的机构预期在一季度会下调两次存准率.[ID:nCN1318000]

剩余期限近10年的国债110019券最新成交tCN110019=CFXS在3.3950%,上日尾盘为3.4300%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.0043 4.3063

上日 4.0024 4.4785

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5010/3.4486

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6435/2.5635

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5856/3.5166 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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