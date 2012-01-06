《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透伦敦1月6日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日又浮现出了一项偏空的基准蜡烛型态,显示出在"低位"水准和前次关键水准1.2860下方存在持续的卖单.这令下方的後一道关键水准1.2588进入投资者视线.不过,若是过快的跌穿1.2700-1.2750区域,可能造成短期卖压过重,并且21日移动均线料构成阻力.
欧元/英镑:下行步伐看来将继续,在前次重要水准0.8285下方有持续的仓单.围绕21日移动均线上下浮动2%的区域的下段目前受关注,不过位於0.8226/22的短期费波纳奇水准料构成支撑.从更广阔的中期前景看,161.8%费波纳奇回档位指向0.8175,以及2010年第三季回调走势的低点0.8143,都发挥重要影响.0.8250-0.8299区域料为强劲阻力.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。