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市场报道 | 2012年 1月 6日 星期五 16:56 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月6日电---以下为SEB分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日又浮现出了一项偏空的基准蜡烛型态,显示出在"低位"水准和前次关键水准1.2860下方存在持续的卖单.这令下方的後一道关键水准1.2588进入投资者视线.不过,若是过快的跌穿1.2700-1.2750区域,可能造成短期卖压过重,并且21日移动均线料构成阻力.

欧元/英镑:下行步伐看来将继续,在前次重要水准0.8285下方有持续的仓单.围绕21日移动均线上下浮动2%的区域的下段目前受关注,不过位於0.8226/22的短期费波纳奇水准料构成支撑.从更广阔的中期前景看,161.8%费波纳奇回档位指向0.8175,以及2010年第三季回调走势的低点0.8143,都发挥重要影响.0.8250-0.8299区域料为强劲阻力.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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