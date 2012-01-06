〔英国经济〕首相卡梅伦希望今年通胀率滑落,经济恢复平衡

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月6日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周五表示,希望英国通胀率在2012年回落,但是称经济恢复平衡速度慢于其期望.
卡梅伦接受英国广播公司(BBC)采访时表示,"通胀一直居高不下,这在去年对家庭收入产生影响,消费者由其感到捉襟见肘.展望2012年,我希望看到的趋势之一是通胀水平下滑,因此家庭感受的压力较2011年减少."
不过他表示,这将是"困难的一年,煎熬的一年."
卡梅伦称,英国经济需要恢复平衡,摆脱政府支出、过度借贷、金融服务和消费,向企业投资、出口和制造业靠拢.
他说道,"经济在某些领域恢复平衡,但是速度不如我期盼的那样,我希望我们在这方面做得更好."(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。