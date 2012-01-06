〔英国经济〕首相卡梅伦希望今年通胀率滑落,经济恢复平衡

路透伦敦1月6日电---英国首相卡梅伦(David Cameron)周五表示,希望英国通胀率在2012年回落,但是称经济恢复平衡速度慢于其期望.

卡梅伦接受英国广播公司(BBC)采访时表示,"通胀一直居高不下,这在去年对家庭收入产生影响,消费者由其感到捉襟见肘.展望2012年,我希望看到的趋势之一是通胀水平下滑,因此家庭感受的压力较2011年减少."

不过他表示,这将是"困难的一年,煎熬的一年."

卡梅伦称,英国经济需要恢复平衡,摆脱政府支出、过度借贷、金融服务和消费,向企业投资、出口和制造业靠拢.

他说道,"经济在某些领域恢复平衡,但是速度不如我期盼的那样,我希望我们在这方面做得更好."(完)