〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,市场多空力量尚比较均衡

路透北京1月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变化不大.市场多空力量比较均衡,午後央行公告春节前将适时进行逆回购,或显示节前存款准备金率下调的可能性降低,但对IRS的影响尚未显现出来,报价窄幅波动.

"今天(IRS)没什麽大的反应,"上海一外资银行交易员称,"interest比较balance,pay(付固定收浮动)的话,fixing(定盘利率)比较高,carry(利差)还可以做几周;receive(付浮动收固定)中期肯定没问题啦,但最好的timing还没到,之前的receive的position(仓位)也太多了."

中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.今年春节假期为1月22日-1月28日.[ID:nCN1323760]

对此上海一大型银行交易员表示,存准率不下调的话,IRS短端会居於高位,进而导致中长端下行的动力也不是很足.但是,从中期来看,整条曲线下移的趋势并未有变.

上述外资行交易员则指出,之前市场普遍预期央行会支持节前流动性,现在其表明通过公开市场操作出手了,那存准率工具动的可能性就小了,其判断这条消息对市场的影响暂时偏中性.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.3867/3.5150 2.8807/2.9707 2.7757/2.8729 2.9000/3.0000 2.8360/3.1220

周四 3.3643/3.5157 2.9092/2.9975 2.7983/2.8967 2.9333/3.0317 2.8600/3.1517

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变动 +0.0224/-0.0007 -0.0285/-0.0268 -0.0226/-0.0238 -0.0333/-0.0317 -0.0240/-0.0297

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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