〔中国债市〕人民币利率互换变化不大,市场多空力量尚比较均衡

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月6日电---中国人民币利率互换(IRS)周五变化不大.市场多空力量比较均衡,午後央行公告春节前将适时进行逆回购,或显示节前存款准备金率下调的可能性降低,但对IRS的影响尚未显现出来,报价窄幅波动.
"今天(IRS)没什麽大的反应,"上海一外资银行交易员称,"interest比较balance,pay(付固定收浮动)的话,fixing(定盘利率)比较高,carry(利差)还可以做几周;receive(付浮动收固定)中期肯定没问题啦,但最好的timing还没到,之前的receive的position(仓位)也太多了."
中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.今年春节假期为1月22日-1月28日.[ID:nCN1323760]
对此上海一大型银行交易员表示,存准率不下调的话,IRS短端会居於高位,进而导致中长端下行的动力也不是很足.但是,从中期来看,整条曲线下移的趋势并未有变.
上述外资行交易员则指出,之前市场普遍预期央行会支持节前流动性,现在其表明通过公开市场操作出手了,那存准率工具动的可能性就小了,其判断这条消息对市场的影响暂时偏中性.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五七天和14天期利率回落,因缴准後资金紧绷之势稍有缓解.但伴随农历春节的临近,利率恐将重拾升势.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.3867/3.5150 2.8807/2.9707 2.7757/2.8729 2.9000/3.0000 2.8360/3.1220
周四 3.3643/3.5157 2.9092/2.9975 2.7983/2.8967 2.9333/3.0317 2.8600/3.1517
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变动 +0.0224/-0.0007 -0.0285/-0.0268 -0.0226/-0.0238 -0.0333/-0.0317 -0.0240/-0.0297
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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