《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
以下为路透中文新闻为您整理的1月4日-1月6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周跟随中间价小幅回落,尽管法国公债标售结果良好,但市场关 於欧元区债务危机的忧虑仍未消退.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者 更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下, 机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿 元人民币. 受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率 已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求,假 如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率先涨後跌,PMI显示经济走势或优於预期令抛盘一度增加,加上 例行的存款准备金缴款使得资金吃紧,不过央行周五宣告暂停春节前央票发行,并罕见公示可 能启用逆回购操作为市场注资,顿时点燃机构的乐观情绪,收益率明显下行.但节日备付压力 巨大,央行若无实质性的注资行为则仅凭乐观情绪,收益率续跌空间有限.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周明显下滑,年初银行面临的指标监管压力较小,票据规模重返宽裕, 加之市场对今年货币政策预期普遍乐观,机构纷纷入市收票;预计下周初票源供不应求的格局 还会延续,但随着春节长假临近,资金面仍存变数,票据市场利率还有波动的可能,[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC新年首周以收低1.64%告终,连续第九周下跌.前期估值较高的中小盘股开始 加速补跌,但随着浦发银行(600000.SS)发布喜人业绩快报,以及周末召开的全国金融工作会议 令市场期待利好政策的出台,使大盘跌幅有所收敛.短线或仍将反复测试2,100点支撑力度.[.SSCN] 期市: --沪铜当周因新年假期影响仅有三个交易日,且价格波动不大,尽管欧债疑虑未消,但中美两国 的乐观经济数据抵消了对世界经济前景以及精铜需求下滑的担忧.沪铜主要合约SCFc3周五 收报55,900元,较上周五上涨540元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格反弹,并收回了上周跌幅,受美国股市和经济乐观情绪推动.国内主要现货金品 种XAU9995=SGEX周五尾盘报332.90元人民币,全周上涨13.1元;期金主要合约SHAUM2收报 333.41元,较上周五涨13.96元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/边竞/李然/曾菱; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)