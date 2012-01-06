《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月4日-1月6日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周跟随中间价小幅回落,尽管法国公债标售结果良好,但市场关 於欧元区债务危机的忧虑仍未消退.数据显示欧美经济呈现出越来越大的差距,这促使投资者 更加亲睐美元,亦令人民币升值动力下降.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --一边有大额补缴存款准备金的冲击,另一边春节假期资金备付压力趋增,两座"大山"挤压下, 机构公开市场需求缺失,央行顺势而为,本周未通过公开市场操作回笼资金,全周净投放510亿 元人民币. 受限於外汇占款连续下降,公开市场操作到期资金又不"给力",今年连续下调存款准备金率 已成市场主流观点,机构多预期本月央行就将再次下调存准率一次,以应对假日的资金需求,假 如节後流动性偏多,公开市场则可以相应回笼.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率先涨後跌,PMI显示经济走势或优於预期令抛盘一度增加,加上 例行的存款准备金缴款使得资金吃紧,不过央行周五宣告暂停春节前央票发行,并罕见公示可 能启用逆回购操作为市场注资,顿时点燃机构的乐观情绪,收益率明显下行.但节日备付压力 巨大,央行若无实质性的注资行为则仅凭乐观情绪,收益率续跌空间有限.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周明显下滑,年初银行面临的指标监管压力较小,票据规模重返宽裕, 加之市场对今年货币政策预期普遍乐观,机构纷纷入市收票;预计下周初票源供不应求的格局 还会延续,但随着春节长假临近,资金面仍存变数,票据市场利率还有波动的可能,[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC新年首周以收低1.64%告终,连续第九周下跌.前期估值较高的中小盘股开始 加速补跌,但随着浦发银行( 600000.SS )发布喜人业绩快报,以及周末召开的全国金融工作会议 令市场期待利好政策的出台,使大盘跌幅有所收敛.短线或仍将反复测试2,100点支撑力度.[.SSCN] 期市: --沪铜当周因新年假期影响仅有三个交易日,且价格波动不大,尽管欧债疑虑未消,但中美两国 的乐观经济数据抵消了对世界经济前景以及精铜需求下滑的担忧.沪铜主要合约SCFc3周五 收报55,900元,较上周五上涨540元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格反弹,并收回了上周跌幅,受美国股市和经济乐观情绪推动.国内主要现货金品 种XAU9995=SGEX周五尾盘报332.90元人民币,全周上涨13.1元;期金主要合约SHAUM2收报 333.41元,较上周五涨13.96元.(完) --整理 冉莹/周晓峰/边竞/李然/曾菱; 审校 黄凯