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货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 19:47 BJT

更正:〔欧元区数据〕12月经济景气指数跌至93.3,略高於预估

(更正:因译文有误,标题中12月指数应为"高於预估",非"低於预估".)

路透布鲁塞尔1月6日电---欧盟执委会周五公布,欧元区12月经济景气指数为93.3(预估为93.2),11月为93.8.

* 欧元区12月工业景气指数为负7.1,11月为负7.1;12月服务业景气指数为负2.1,11月为负1.6

* 欧元区12月消费者信心指数为负21.1,11月为负20.4

* 欧元区12月消费者通胀预期指数为29.4,11月为24.5

* 欧元区12月企业景气指数为负0.31(路透预估为负0.50),11月为负0.42.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 白云/王冠中

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