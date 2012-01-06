更正:〔欧元区数据〕12月经济景气指数跌至93.3,略高於预估

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(更正:因译文有误,标题中12月指数应为"高於预估",非"低於预估".)
路透布鲁塞尔1月6日电---欧盟执委会周五公布,欧元区12月经济景气指数为93.3(预估为93.2),11月为93.8.
* 欧元区12月工业景气指数为负7.1,11月为负7.1;12月服务业景气指数为负2.1,11月为负1.6
* 欧元区12月消费者信心指数为负21.1,11月为负20.4
* 欧元区12月消费者通胀预期指数为29.4,11月为24.5
* 欧元区12月企业景气指数为负0.31(路透预估为负0.50),11月为负0.42.(完)
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--编译 蔡美珍;审校 白云/王冠中
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