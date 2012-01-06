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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 18:37 BJT

〔亚洲橡胶〕1月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月6日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 251.8 18 -- --

2月 255.6 10 254.4 2

3月 259.4 14 259.2 16

4月 263.5 58 262.9 10

5月 266.1 419 266.0 285

6月 267.9 3679 267.8 658

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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