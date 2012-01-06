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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 23:47 BJT

〔美国热股〕台湾义隆电子控告苹果专利侵权案达成和解,後者股价上涨

路透1月6日电---台湾触控晶片设计商义隆电子(2458.TW)周四表示,其控告苹果(AAPL.O)专利侵权案已达成和解,苹果将支付义隆500万美元,双方并进行专利交互授权.[ID:nCT0495107]

在周五早盘交易中,苹果涨0.52%,至420.19美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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