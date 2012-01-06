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市场报道 | 2012年 1月 7日 星期六 00:12 BJT

〔美国热股〕Durect旗下一种药物在测试中未能达到主要目标,股价暴跌

路透1月6日电---特种药生产企业Durect Corp(DRRX.O)表示,其缓解手术後疼痛的试验性药物在最後阶段的测试中未能达到主要目标.

在周五早盘交易中,该公司股价暴跌33.9%,至0.78美元(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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