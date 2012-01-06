〔美国热股〕Durect旗下一种药物在测试中未能达到主要目标,股价暴跌

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月6日电---特种药生产企业Durect Corp(DRRX.O)表示,其缓解手术後疼痛的试验性药物在最後阶段的测试中未能达到主要目标.
在周五早盘交易中,该公司股价暴跌33.9%,至0.78美元(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。