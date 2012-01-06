〔美国热股〕Safeway将售出其费城地区16家Genuardi商店,股价小跌

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月6日电---Safeway IncSWY.N周四表示,将把其费城地区16家Genuardi商店出售给Ahold AHLN.AS旗下的Giant Food Stores,买方对交易的估价为1.06亿美元.
在周五午後交易中,Safeway小跌0.65%,至21.14美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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