〔欧洲汇市〕英镑兑欧元因欧债担忧而攀升,但兑美元下跌

* 英镑兑欧元攀升至16个月高位

* 在西班牙和意大利举行公债标售前,投资者惴惴不安

* 美国强劲的就业数据出炉後,英镑兑美元下滑

路透伦敦1月6日电---英镑兑欧元周五触及16个月新高,且势将继续得到支撑,因投资人担心欧元区国家面临融资压力,遂转投相对安全的英镑.

不过,英镑兑美元下跌.美元全线上涨,因强於预期的12月非农就业数据显示美国经济开始改善.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌至0.8239英镑,此为2010年9月来最低,之後据报在0.8230-40英镑附近有买需,为欧元提供支持.

市场人士称,尽管周四数据显示英国服务业扩张,但英镑的涨势是因为欧元区忧虑,而不是英国基本面强劲.

英国最大抵押贷款机构Halifax周五称,英国12月房价较前月下降0.9%,而市场原本预期会温和增长.[ID:nCN1323898]此数据对汇市无甚影响.

市场人士称,在下周意大利和西班牙举行公债标售前,欧元兑英镑有进一步下跌的风险.市场认为,这是意大利和西班牙面临的首个公债再融资重大考验.

尽管英镑兑欧元上涨,但英镑兑全线走强的美元下跌,此前数据显示美国12月就业增长加速,且失业率降至近三年低位8.5%.

英镑兑美元GBP=D4下跌约0.7%,至1.5376美元,之後缩减跌幅,伦敦尾盘成交在大约1.5415美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]