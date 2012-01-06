〔欧洲汇市〕英镑兑欧元因欧债担忧而攀升,但兑美元下跌

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
* 英镑兑欧元攀升至16个月高位
* 在西班牙和意大利举行公债标售前,投资者惴惴不安
* 美国强劲的就业数据出炉後,英镑兑美元下滑
路透伦敦1月6日电---英镑兑欧元周五触及16个月新高,且势将继续得到支撑,因投资人担心欧元区国家面临融资压力,遂转投相对安全的英镑.
不过,英镑兑美元下跌.美元全线上涨,因强於预期的12月非农就业数据显示美国经济开始改善.
欧元兑英镑EURGBP=D4下跌至0.8239英镑,此为2010年9月来最低,之後据报在0.8230-40英镑附近有买需,为欧元提供支持.
市场人士称,尽管周四数据显示英国服务业扩张,但英镑的涨势是因为欧元区忧虑,而不是英国基本面强劲.
英国最大抵押贷款机构Halifax周五称,英国12月房价较前月下降0.9%,而市场原本预期会温和增长.[ID:nCN1323898]此数据对汇市无甚影响.
市场人士称,在下周意大利和西班牙举行公债标售前,欧元兑英镑有进一步下跌的风险.市场认为,这是意大利和西班牙面临的首个公债再融资重大考验.
尽管英镑兑欧元上涨,但英镑兑全线走强的美元下跌,此前数据显示美国12月就业增长加速,且失业率降至近三年低位8.5%.
英镑兑美元GBP=D4下跌约0.7%,至1.5376美元,之後缩减跌幅,伦敦尾盘成交在大约1.5415美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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